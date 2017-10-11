ФСБ задержала подозреваемого в экстремизме за переписку в мессенджере
Сотрудники ФСБ задержали уроженца Таджикистана за призывы к экстремистской деятельности через
Сотрудники ФСБ задержали уроженца Таджикистана за призывы к экстремистской деятельности через
«Задержанный ранее за административное правонарушение сознался в том, что создал групповой чат в
Голосовое сообщение начиналось со слов «бензином обливайте и поджигайте» и заканчивалось словами «они ничего не понимают, они безграмотные», рассказал источник в МВД России. Он добавил, что в сообщении содержались «призывы к разжиганию религиозной ненависти».
В настоящее время следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела, а также проводят расследование дальнейшей деятельности задержанного.