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10:14 (мск), источник: РБК

ФСБ задержала подозреваемого в экстремизме за переписку в мессенджере

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Таджикистана за призывы к экстремистской деятельности через интернет-мессенджер Zello, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве, а также подтвердил собеседник из МВД.

Источник: РИА "Новости"

«Задержанный ранее за административное правонарушение сознался в том, что создал групповой чат в интернет-мессенджере Zello, где разместил голосовое сообщение с призывами к экстремистской деятельности», — рассказал собеседник РБК из столичного ГУ МВД.

Голосовое сообщение начиналось со слов «бензином обливайте и поджигайте» и заканчивалось словами «они ничего не понимают, они безграмотные», рассказал источник в МВД России. Он добавил, что в сообщении содержались «призывы к разжиганию религиозной ненависти».

В настоящее время следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела, а также проводят расследование дальнейшей деятельности задержанного.

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