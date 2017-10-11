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11:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Петербургом нашли «схрон» с сотней боевых боеприпасов времен ВОВ

Их передали саперам для уничтожения.

Источник: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобла

Вчера днем в поселке Молодцово Кировского района обнаружили так называемый «схрон» с боеприпасами. Его нашли поисковики. Участник одного из поисковых отрядов сообщил о находке в полицию и дождался на месте прибытия правоохранителей и взрывотехников.

Сообщение о «схроне» с большим количеством боеприпасов поступило 10 октября в 10:30. К указанному месту незамедлительно выехала дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии.
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Специалисты Росгвардии осмотрели находку и установили, что на месте находится около сотни различных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Здесь есть снаряд 203 мм, три снаряда 105 мм, 3 снаряда 76 мм, три снаряда 45 мм, восемь минометных мин 50 мм и 79 минометных мин 82 мм, а также две гранаты — «Ф-1» и РГД 33.

Все снаряды, несмотря на коррозию, представляли опасность. Их передали саперам для уничтожения.

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