Под Петербургом нашли «схрон» с сотней боевых боеприпасов времен ВОВ

Источник: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобла

Вчера днем в поселке Молодцово Кировского района обнаружили так называемый «схрон» с боеприпасами. Его нашли поисковики. Участник одного из поисковых отрядов сообщил о находке в полицию и дождался на месте прибытия правоохранителей и взрывотехников.

Сообщение о «схроне» с большим количеством боеприпасов поступило 10 октября в 10:30. К указанному месту незамедлительно выехала дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии. Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Специалисты Росгвардии осмотрели находку и установили, что на месте находится около сотни различных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Здесь есть снаряд 203 мм, три снаряда 105 мм, 3 снаряда 76 мм, три снаряда 45 мм, восемь минометных мин 50 мм и 79 минометных мин 82 мм, а также две гранаты — «Ф-1» и РГД 33.