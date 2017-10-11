Гособвинитель запросил для обвиняемого в убийстве Дарьи Зембицкой 10 лет «строгача»

Гособвинитель запросил 10 лет лишения свободы для Сергея Какшина, обвиняемого в жестоком убийстве бывшей супруги Дарьи Зембицкой. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Судебное следствие по уголовному делу завершено.

Жестокое преступление совершено 9 января 2017 года в Нижнем Тагиле. Дарья Зембицкая вышла во двор, чтобы прогреть машину. По версии следствия, там ее подстерегал бывший супруг Сергей Какшин. Набросившись на женщину, он нанес ей несколько ударов. Полагая, что Зембицкая мертва, Какшин решил вывезти ее труп в безлюдное место на своем автомобиле. По дороге экс-супруга злоумышленника стала подавать признаки жизни. Тогда он остановил автомобиль, вынес женщину из салона, нанес ей еще несколько ударов и наступил ногой на шею, перекрыв дыхание. Убедившись, что Дарья мертва, Какшин скрылся с места преступления.

Уголовное дело по статье «убийство» было возбуждено 11 января 2017 года. В тот же день задержали подозреваемого. Мужчина рассказал свою версию случившегося. По его словам, он так сильно любил супругу, что не смог жить вдали от нее, а потому решился на убийство.