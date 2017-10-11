Подробности аварии в Башкирии: «Гранта» влетела в грузовик «Вольво»
ДТП случилось в Иглинском районе республики.
ДТП случилось в Иглинском районе республики.
Автоинспекторы Башкирии прокомментировали страшную аварию с «Грантой» и грузовиком «Вольво», в которой погибли двое пассажиров легковушки.
Оказалось, что за рулем отечественного седана был 44-летний житель Башкирии. От сильнейшего лобового удара он и его пассажир погибли на месте. Автомобиль смяло до такой степени, что у легковушки капот полностью ушел в салон. Уже после удара машина загорелась. Грузовик повреждений почти не получил.
— За рулем «Вольво» находился 51-летний житель
Судя по характеру повреждений и местоположению машин, «Гранту» выкинуло на встречную полосу.