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10:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Подробности аварии в Башкирии: «Гранта» влетела в грузовик «Вольво»

ДТП случилось в Иглинском районе республики.

Автоинспекторы Башкирии прокомментировали страшную аварию с «Грантой» и грузовиком «Вольво», в которой погибли двое пассажиров легковушки.

Оказалось, что за рулем отечественного седана был 44-летний житель Башкирии. От сильнейшего лобового удара он и его пассажир погибли на месте. Автомобиль смяло до такой степени, что у легковушки капот полностью ушел в салон. Уже после удара машина загорелась. Грузовик повреждений почти не получил.

— За рулем «Вольво» находился 51-летний житель Кабардино-Балкарской республики, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

Судя по характеру повреждений и местоположению машин, «Гранту» выкинуло на встречную полосу.

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