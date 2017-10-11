Подробности аварии в Башкирии: «Гранта» влетела в грузовик «Вольво»

Оказалось, что за рулем отечественного седана был 44-летний житель Башкирии. От сильнейшего лобового удара он и его пассажир погибли на месте. Автомобиль смяло до такой степени, что у легковушки капот полностью ушел в салон. Уже после удара машина загорелась. Грузовик повреждений почти не получил.