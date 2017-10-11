Псковский предприниматель начудил в Приморье
Три уголовных дела возбудила Находкинская таможня в отношении предпринимателя из Пскова, сообщает Deita. ru.
Три уголовных дела возбудила Находкинская таможня в отношении предпринимателя из Пскова, сообщает Deita. ru.
Данный гражданин ввозил из Китая и Вьетнама сушеные овощи, специи и пряности. Установлено, что при декларировании в таможню подавались документы с недостоверными сведениями о стоимости товаров.
Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 194 УК РФ. Правонарушителя ждет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет — сообщает ДВТУ.
Михаил Грач.