Псковский предприниматель начудил в Приморье

Данный гражданин ввозил из Китая и Вьетнама сушеные овощи, специи и пряности. Установлено, что при декларировании в таможню подавались документы с недостоверными сведениями о стоимости товаров. Оперативно-розыскные мероприятия подтвердили, что за границей товар приобретался по ценам значительно выше, чем указывалось в таможенной декларации. Сознательно занижая сведения о стоимости, бизнесмен недоплатил в федеральный бюджет более 100 млн рублей.