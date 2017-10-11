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10:42 (мск), источник: ДЕЙТА

Псковский предприниматель начудил в Приморье

Три уголовных дела возбудила Находкинская таможня в отношении предпринимателя из Пскова, сообщает Deita. ru.

Данный гражданин ввозил из Китая и Вьетнама сушеные овощи, специи и пряности. Установлено, что при декларировании в таможню подавались документы с недостоверными сведениями о стоимости товаров. Оперативно-розыскные мероприятия подтвердили, что за границей товар приобретался по ценам значительно выше, чем указывалось в таможенной декларации. Сознательно занижая сведения о стоимости, бизнесмен недоплатил в федеральный бюджет более 100 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 194 УК РФ. Правонарушителя ждет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет — сообщает ДВТУ.

Михаил Грач.

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