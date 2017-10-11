Жителя Башкирии обвиняют в убийстве пьяной женщины
По версии следствия, в ходе конфликта мужчина ударил её ножом в шею.
По версии следствия, в ходе конфликта мужчина ударил её ножом в шею.
Жителя Стерлитамакского района обвиняют в убийстве женщины. Как считает следствие, во время ссоры
По версии следствия, днем 8 сентября 28-летний Стерлитамакского района от односельчан узнал о том, что сгорел дом матери, и что могла его поджечь 44-летняя местная жительница. В этот момент женщина выпивала в доме его тети, где он начал с ней ссору. Мужчина стал избивать женщину, вышвырнул ее из дома, а во дворе ударил ножом в шею. Потерпевшая скончалась на месте.
Тело погибшей он спрятал в зарослях сорняка. Через сутки перенес тело на участок матери, где оно находилось около
Сейчас выясняются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.