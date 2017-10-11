Жителя Башкирии обвиняют в убийстве пьяной женщины

Жителя Стерлитамакского района обвиняют в убийстве женщины. Как считает следствие, во время ссоры из-за сгоревшего дома матери, мужчина ударил её ножом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Утром 22 сентября в полицию сообщили об исчезновении 44-летней жительницы Стерлитамакского района. У правоохранителей при изучении дела возникло подозрение, что женщину могли убить. Проверив еще раз знакомых пропавшей, полицейские задержали 28-летнего местного жителя. Он показал, где спрятал тело. По данному факту возбуждено уголовное дело за убийство и проведена проверка показаний подозреваемого на месте. Ему уже предъявлено обвинение.

По версии следствия, днем 8 сентября 28-летний Стерлитамакского района от односельчан узнал о том, что сгорел дом матери, и что могла его поджечь 44-летняя местная жительница. В этот момент женщина выпивала в доме его тети, где он начал с ней ссору. Мужчина стал избивать женщину, вышвырнул ее из дома, а во дворе ударил ножом в шею. Потерпевшая скончалась на месте.

Тело погибшей он спрятал в зарослях сорняка. Через сутки перенес тело на участок матери, где оно находилось около четырёх-пяти дней. Решив окончательно избавиться от тела, в середине сентября, он поместил его в мешок, вывез в овраг и присыпал землей.