В Тракторозаводском районе Волгограда загорелись шиномонтаж и продуктовый магазин
11 октября на улице Луговского в Тракоторозаводском районе вспыхнул пожар: загорелся шиномонтаж, а затем огонь перекинулся на стоящий рядом продуктовый магазин.
11 октября на улице Луговского в Тракоторозаводском районе вспыхнул пожар: загорелся шиномонтаж, а затем огонь перекинулся на стоящий рядом продуктовый магазин.
По словам очевидцев, обсуждающих происшествие в соцсети, на место ЧП уже прибыли пожарные, которые ликвидируют возгорание.
На данный момент информации о пострадавших нет.