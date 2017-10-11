Нижегородец подозревается в краже денег с банковской карты умершего родственника

В полицию обратилась жительница Канавинского района и сообщила о краже крупной суммы денег с банковской карты ее покойного мужа.

Установлено, что 15 ноября 2016 года 25-летний подозреваемый под предлогом оказания помощи в организации похорон близкого родственника тайно похитил из одежды умершего банковскую карту. После этого он с помощью пин-кода, хранящегося вместе с картой, обналичил имеющиеся на ней более 190 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.