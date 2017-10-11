Нижегородец подозревается в краже денег с банковской карты умершего родственника
Нижегородец подозревается в краже денег с банковской карты умершего родственника. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Нижегородской области 11 октября 2017 года.
Нижегородец подозревается в краже денег с банковской карты умершего родственника. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Нижегородской области 11 октября 2017 года.
В полицию обратилась жительница Канавинского района и сообщила о краже крупной суммы денег с банковской карты ее покойного мужа.
Установлено, что 15 ноября 2016 года 25-летний подозреваемый под предлогом оказания помощи в организации похорон близкого родственника тайно похитил из одежды умершего банковскую карту. После этого он с помощью
По данному факту было возбуждено дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.