В Казани сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры 7-летнего ребенка и его дедушку
(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры 7-летнего ребенка и его дедушку, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры 7-летнего ребенка и его дедушку, сообщили ИА «Татар-информ» в
Утром поступила информация о пожаре в одной из квартир дома № 152/33 по проспекту Победы. Пожарных вызвали соседи, которые сообщили, что на шестом этаже и выше происходит серьёзное задымление, в квартире могут находиться люди.
Прибывшие на место огнеборцы проникли в горящую квартиру и спасли 7-летнего ребенка и его дедушку. По предварительной версии, пострадавшие спали в момент инцидента,
Спасенные были переданы медикам с признаками отравления продуктами горения. Общая площадь горения составила два квадратных метра.