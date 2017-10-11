В Казани сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры 7-летнего ребенка и его дедушку

Утром поступила информация о пожаре в одной из квартир дома № 152/33 по проспекту Победы. Пожарных вызвали соседи, которые сообщили, что на шестом этаже и выше происходит серьёзное задымление, в квартире могут находиться люди.

Прибывшие на место огнеборцы проникли в горящую квартиру и спасли 7-летнего ребенка и его дедушку. По предварительной версии, пострадавшие спали в момент инцидента, из-за чего не смогли среагировать вовремя на пожар. С верхних этажей по лестничным маршам спасатели эвакуировали 15 человек.