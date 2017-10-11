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12:23 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры 7-летнего ребенка и его дедушку

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры 7-летнего ребенка и его дедушку, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Утром поступила информация о пожаре в одной из квартир дома № 152/33 по проспекту Победы. Пожарных вызвали соседи, которые сообщили, что на шестом этаже и выше происходит серьёзное задымление, в квартире могут находиться люди.

Прибывшие на место огнеборцы проникли в горящую квартиру и спасли 7-летнего ребенка и его дедушку. По предварительной версии, пострадавшие спали в момент инцидента, из-за чего не смогли среагировать вовремя на пожар. С верхних этажей по лестничным маршам спасатели эвакуировали 15 человек.

Спасенные были переданы медикам с признаками отравления продуктами горения. Общая площадь горения составила два квадратных метра.

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