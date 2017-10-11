В Калининграде автомобиль врезался в автобус на остановке: пострадала 48-летняя женщина

Инцидент произошёл во вторник, 10 октября, в 15:40. По данным полиции, 41-летний водитель машины ГАЗ врезался в автобус МАН, который высаживал людей на остановке. В результате 48-летняя пассажирка получила травмы.

Кроме того, в 11:20 на Фестивальной аллее 41-летняя женщина-водитель трамвая при возникновении опасности предприняла резкое торможение. В салоне упала 70-летняя женщина. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

В 12:10 на улице Озерова 30-летний водитель «Мерседеса» сбил 84-летнюю пенсионерку, которая пересекала проезжую часть вне перехода. Женщина получила травмы, её доставили в БСМП.