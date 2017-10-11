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11:04 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде автомобиль врезался в автобус на остановке: пострадала 48-летняя женщина

На Южном обходе автомобиль врезался в пассажирский автобус. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального управления УМВД.

Инцидент произошёл во вторник, 10 октября, в 15:40. По данным полиции, 41-летний водитель машины ГАЗ врезался в автобус МАН, который высаживал людей на остановке. В результате 48-летняя пассажирка получила травмы.

Кроме того, в 11:20 на Фестивальной аллее 41-летняя женщина-водитель трамвая при возникновении опасности предприняла резкое торможение. В салоне упала 70-летняя женщина. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

В 12:10 на улице Озерова 30-летний водитель «Мерседеса» сбил 84-летнюю пенсионерку, которая пересекала проезжую часть вне перехода. Женщина получила травмы, её доставили в БСМП.

За сутки сотрудники ГИБДД выявили 1064 случая несоблюдения ПДД. Из них: 28 нарушений правил дорожного движения пешеходами, 11 нарушений правил проезда переходов, за выезд на полосу встречного движения к административной ответственности привлечены 9 водителей, за проезд на запрещающий сигнал светофора — 4, за нарушение правил пользования телефоном — 19 и другие. Инспекторы задержали десять нетрезвых водителей, в том числе одного повторно.

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