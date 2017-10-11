Касымбек прокомментировал ЧП с самолетом в Уральске
Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек озвучил вероятное заключение по аварийной посадке самолета без шасси в Уральске, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек озвучил вероятное заключение по аварийной посадке самолета без шасси в Уральске, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Вчера самолет производил технический облет аэропорта. Это нормальная практика, проверяются навигационные и другие наземные службы. Во время полета стая птиц столкнулась с самолетом. С утра там находится комиссия. Уже предварительно видно, что остатки этих птиц находятся на лобовом стекле и других частях самолета. Вероятно, итоговое заключение будет такое, потому что это наглядно видно», — заявил министр.
Напомним, самолет авиакомпании AIR CONTROL, выполнявший облет навигационных систем
Попала птица. Лобовое стекло все в крови, вот так сели. Все живы, здоровы.
Позже стало известно, что аэропорт Уральска был временно закрыт.