Касымбек прокомментировал ЧП с самолетом в Уральске

«Вчера самолет производил технический облет аэропорта. Это нормальная практика, проверяются навигационные и другие наземные службы. Во время полета стая птиц столкнулась с самолетом. С утра там находится комиссия. Уже предварительно видно, что остатки этих птиц находятся на лобовом стекле и других частях самолета. Вероятно, итоговое заключение будет такое, потому что это наглядно видно», — заявил министр.