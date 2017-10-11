Житель Оби подозревается в убийстве пасынка

По данным ведомства, 36-летний житель Оби в состоянии алкогольного опьянения нанес два удара ножом своему 22-летнему пасынку. От полученных ран молодой человек скончался на месте. Трагедия произошла в садовом товариществе «Строитель».

По данному факту следователями были возбуждено уголовное дело по статье 105 — убийство. Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.