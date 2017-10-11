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11:03 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Житель Оби подозревается в убийстве пасынка

НОВОСИБИРСК, 11 октября, ФедералПресс. В Оби задержан мужчин, который подозревается в убийстве пасынка. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК региона.

По данным ведомства, 36-летний житель Оби в состоянии алкогольного опьянения нанес два удара ножом своему 22-летнему пасынку. От полученных ран молодой человек скончался на месте. Трагедия произошла в садовом товариществе «Строитель».

По данному факту следователями были возбуждено уголовное дело по статье 105 — убийство. Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

Ранее «ФедералПресс» писал, что жительница села Соколовского в Краснодарском крае подозревается убийстве своего сожителя. Возбуждено уголовное дело.

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