Житель Оби подозревается в убийстве пасынка
НОВОСИБИРСК, 11 октября, ФедералПресс. В Оби задержан мужчин, который подозревается в убийстве пасынка. Об этом рассказали в
НОВОСИБИРСК, 11 октября, ФедералПресс. В Оби задержан мужчин, который подозревается в убийстве пасынка. Об этом рассказали в
По данным ведомства, 36-летний житель Оби в состоянии алкогольного опьянения нанес два удара ножом своему 22-летнему пасынку. От полученных ран молодой человек скончался на месте. Трагедия произошла в садовом товариществе «Строитель».
По данному факту следователями были возбуждено уголовное дело по статье 105 — убийство. Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.
Ранее «ФедералПресс» писал, что жительница села Соколовского в Краснодарском крае подозревается убийстве своего сожителя. Возбуждено уголовное дело.