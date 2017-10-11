Под покровом ночи снова воровали плитку на улице Большой Садовой в Ростове
Ночью во вторник на углу улиц Большой Садовой и Чехова двое мужчин воровали новую тротуарную платку, складывая ее в багажник автомобиля.
Ночью во вторник на углу улиц Большой Садовой и Чехова двое мужчин воровали новую тротуарную платку, складывая ее в багажник автомобиля.
Соответствующее видео появилось в социальных сетях. По словам очевидцев, проезжающий мимо полицейский патруль не обратил внимания на происходящее.
Под постом в социальных сетях ростовчане на происходящее отреагировали с юмором: «Давно пора менять ее на новую. А то неделю лежит уже, непорядок», «Скоро начнут фонарные столбы воровать».
Напомним, подобный случай уже происходил на улице Большой Садовой утром 20 сентября — однако на пересечении с переулком Университетским. Очевидцы опубликовали видео с немолодой женщиной в широкополой шляпке. Она также складывала тротуарную плитку в автомобиль.
Мнение пользователей паблика, где было выложено видео, разделилось: одни осудили поступок женщины, другие посчитали, что ее все равно отправят на переработку, а таким образом ее не надо вывозить и демонтировать. Помимо этого досталось и автору видеоролика: его осудили за то, что он не предотвратил этот инцидент, а снимал.