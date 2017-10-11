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16:42 (мск), источник: Деловое сообщество

Под покровом ночи снова воровали плитку на улице Большой Садовой в Ростове

Ночью во вторник на углу улиц Большой Садовой и Чехова двое мужчин воровали новую тротуарную платку, складывая ее в багажник автомобиля.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях. По словам очевидцев, проезжающий мимо полицейский патруль не обратил внимания на происходящее.

Под постом в социальных сетях ростовчане на происходящее отреагировали с юмором: «Давно пора менять ее на новую. А то неделю лежит уже, непорядок», «Скоро начнут фонарные столбы воровать».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, подобный случай уже происходил на улице Большой Садовой утром 20 сентября — однако на пересечении с переулком Университетским. Очевидцы опубликовали видео с немолодой женщиной в широкополой шляпке. Она также складывала тротуарную плитку в автомобиль.

Мнение пользователей паблика, где было выложено видео, разделилось: одни осудили поступок женщины, другие посчитали, что ее все равно отправят на переработку, а таким образом ее не надо вывозить и демонтировать. Помимо этого досталось и автору видеоролика: его осудили за то, что он не предотвратил этот инцидент, а снимал.

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