Под покровом ночи снова воровали плитку на улице Большой Садовой в Ростове

Соответствующее видео появилось в социальных сетях. По словам очевидцев, проезжающий мимо полицейский патруль не обратил внимания на происходящее.

Под постом в социальных сетях ростовчане на происходящее отреагировали с юмором: «Давно пора менять ее на новую. А то неделю лежит уже, непорядок», «Скоро начнут фонарные столбы воровать».

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-36039&id=456241691&hash=cf851b7727f66ff3&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, подобный случай уже происходил на улице Большой Садовой утром 20 сентября — однако на пересечении с переулком Университетским. Очевидцы опубликовали видео с немолодой женщиной в широкополой шляпке. Она также складывала тротуарную плитку в автомобиль.