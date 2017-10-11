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11:05 (мск), источник: Zakon.kz

В Таразе медработник одним ударом в голову убил молодого мужчину

В Таразе идет расследование уголовного дела в отношении сотрудника скорой помощи, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказала сестра погибшего Б., ее брат поехал из Алматы в Тараз за мамой. Там его встретили знакомые. Мужчины поужинали дома, после чего заехали в магазин-кафе «Дамдес» купить сигарет.

«Там купили сигареты, сели пообщаться. Подъехала компания, пьяная, с женами. Мужчины начали материться, вести себя некрасиво, похабно. Брат им сказал: “успокойтесь, вы сидите в кафе, зачем так себя ведете”. Причем там кафе — приличное заведение. Те же начали возмущаться: Как рассказала сестра погибшего Б., rdquo; и т. д. Их разняли. Они сели дальше общаться. Брат вышел на улицу покурить. Этот мужчина встал и за ним пошел. Подошел сзади. И на записи камеры видно, там есть камера наблюдения, как он выводит брата и бьет по затылочной части, где сонная артерия, с силой. Один удар в сонную артерию, и человек просто падает на колени, и все, его нет», — рассказала сестра погибшего.

По ее словам, подозреваемый — главный фельдшер скорой помощи. После случившегося он не оказал пострадавшему никакой помощи.

«Было расследование. В морге полностью обследовали, и сказали, что был один удар. Все чисто. Только один удар в сонную артерию. Причем это было явно, экспертиза показала, что человек именно в эту точку попал…», — рассказывает сестра Б.

У погибшего остались двое маленьких детей. Подозреваемый сейчас находится под стражей. Но сестра погибшего переживает, что родственники задержанного делают сейчас все возможное, чтобы смягчить его участь.

«На самом деле хотелось бы справедливости. Чтобы он понес наказание в соответствии с Законом. Если человек совершил убийство, это должно быть наказуемо», — сказала женщина.

В ДВД Жамбылской области в ответе на официальный запрос подтвердили данное происшествие и озвучили версию следствия. Инцидент произошел 21 сентября около 3.40 час.

«В ходе досудебного расследования установлено, что 21 сентября 2017 года примерно в 02.30 часов Б. вместе со своим другом и младшим братом друга, приехали в кафе “Дамдес” и стали распивать спиртные напитки. В ходе застолья потерпевший вступил в конфликт с другими посетителями кафе. Один из них ударил Б. по голове, отчего последний потерял сознание, и через 20 минут скончался на месте. Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате тупой травмы шеи. Принятыми мерами за совершение данного преступления установлен и задержан 35-летний житель Тараза, который дал признательные показания. Вина подозреваемого также доказывается показаниями свидетелей, ставших очевидцами случившегося. Проведена проверка и уточнение показаний на месте преступления. Досудебное расследование продолжается. Ход расследования руководством ДВД взят на особый контроль», — сообщил заместитель начальника ДВД Жамбылской области Б. Байгелди.

Досудебное расследование ведется по ст. 106 ч. 3 УК РК.

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