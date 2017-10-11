На свалке пропал житель Искитимского района

Утром в субботу двое братьев отправились на свалку около Легостаево, чтобы набрать видеокассет, которые за ненадобностью выбрасывают на свалку. Однако вечером домой они не вернулись. Ночью родители бросились на их поиски в лес, но безрезультатно, на следующий день обратились за помощью к односельчанам.
Напомним, заявление об исчезновении двух братьев, ушедших на рыбалку утром 7 октября, поступило в дежурную часть МО МВД «Искитимский» на следующий день, 8 октября. Старостой села Мосты была организована группа из 12 человек для поисков потерявшихся людей.
Как сообщила начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДДС» Инна Абританова, в село выехал участковый инспектор и следователь МО МВД «Искитимский», поисково-спасательный отряд Искитимского района. Поиски затруднены отсутствием сотовой связи в данной сельской местности. Вечером в воскресенье один из мужчин, 1975 года рождения, нашелся сам. С его слов, младший брат повредил ногу и самостоятельно выйти не может. Показать место, где он остался, мужчина не смог, братья являются инвалидами второй группы по развитию.
Нашедшийся парень смог рассказать, что им с братом пришлось ночевать в березняке. Спичек с собой у заблудившихся в лесу не было, согреться не получилось.
Во время поисковой операции нашелся мешок, брошенный братьями в пути. В него они сложили найденные на свалке видеокассеты.
Третий день в районе поисков работают бердские и искитимские спасатели, местные жители, участковый. Вчера помогали волонтеры Искитимского района. Сотрудники бердского ПСО используют квадрокоптер, но пока найти потерявшегося человека не удается.
По словам начальника МКУ ИР «ЦЗН ЕДДДС» Инны Абритановой, район поисков ориентировочно от поворота на село Легостаево до села Мосты. Этот лесной массив люди прочесывают третий день, выстраиваясь цепочкой в высокой траве.