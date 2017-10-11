Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крымский танкер обстреляли у берегов Ливии - СМИ
Секс сокращает жизнь
Что нужно съесть до десерта, чтобы замедлить усвоение сахара
Крым ответил на данные о заселении полуострова народами Сибири
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана ЧумакаСверхспособности журналист ощутил в конце 1970-х, когда писал разоблачительные статьи про шарлатанов-целителей
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Утяшева пришла на шоу в Вероне в прозрачном топе - СМИ
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Слова главы Чехии о плате Киеву за Крым вызвали аплодисменты
Климкин отреагировал на идею взять плату за Крым
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
11:18 (мск), источник: VN.ru

На свалке пропал житель Искитимского района

Ушел на свалку за видеокассетами и не вернулся: стали известны новые подробности исчезновения в лесу жителя Искитимского района Новосибирской области. Происшествие вызвало резонанс среди жителей села Мосты. Два брата ушли в лес, но вернулся только один.

Утром в субботу двое братьев отправились на свалку около Легостаево, чтобы набрать видеокассет, которые за ненадобностью выбрасывают на свалку. Однако вечером домой они не вернулись. Ночью родители бросились на их поиски в лес, но безрезультатно, на следующий день обратились за помощью к односельчанам.

Напомним, заявление об исчезновении двух братьев, ушедших на рыбалку утром 7 октября, поступило в дежурную часть МО МВД «Искитимский» на следующий день, 8 октября. Старостой села Мосты была организована группа из 12 человек для поисков потерявшихся людей.

Как сообщила начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДДС» Инна Абританова, в село выехал участковый инспектор и следователь МО МВД «Искитимский», поисково-спасательный отряд Искитимского района. Поиски затруднены отсутствием сотовой связи в данной сельской местности. Вечером в воскресенье один из мужчин, 1975 года рождения, нашелся сам. С его слов, младший брат повредил ногу и самостоятельно выйти не может. Показать место, где он остался, мужчина не смог, братья являются инвалидами второй группы по развитию.

Нашедшийся парень смог рассказать, что им с братом пришлось ночевать в березняке. Спичек с собой у заблудившихся в лесу не было, согреться не получилось.

Во время поисковой операции нашелся мешок, брошенный братьями в пути. В него они сложили найденные на свалке видеокассеты.

Третий день в районе поисков работают бердские и искитимские спасатели, местные жители, участковый. Вчера помогали волонтеры Искитимского района. Сотрудники бердского ПСО используют квадрокоптер, но пока найти потерявшегося человека не удается.

По словам начальника МКУ ИР «ЦЗН ЕДДДС» Инны Абритановой, район поисков ориентировочно от поворота на село Легостаево до села Мосты. Этот лесной массив люди прочесывают третий день, выстраиваясь цепочкой в высокой траве.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
На свалке пропал житель Искитимского района
Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Сборная Аргентины пробилась на чемпионат мира в России
За атаки на дипучреждения РФ заочно арестованы четверо украинцев
Директор океанариума подал в отставку из-за гибели животных
От обвиненного в домогательствах продюсера Вайнштейна ушла жена
Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь