На свалке пропал житель Искитимского района

Утром в субботу двое братьев отправились на свалку около Легостаево, чтобы набрать видеокассет, которые за ненадобностью выбрасывают на свалку. Однако вечером домой они не вернулись. Ночью родители бросились на их поиски в лес, но безрезультатно, на следующий день обратились за помощью к односельчанам.

Напомним, заявление об исчезновении двух братьев, ушедших на рыбалку утром 7 октября, поступило в дежурную часть МО МВД «Искитимский» на следующий день, 8 октября. Старостой села Мосты была организована группа из 12 человек для поисков потерявшихся людей.

Как сообщила начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДДС» Инна Абританова, в село выехал участковый инспектор и следователь МО МВД «Искитимский», поисково-спасательный отряд Искитимского района. Поиски затруднены отсутствием сотовой связи в данной сельской местности. Вечером в воскресенье один из мужчин, 1975 года рождения, нашелся сам. С его слов, младший брат повредил ногу и самостоятельно выйти не может. Показать место, где он остался, мужчина не смог, братья являются инвалидами второй группы по развитию.

Нашедшийся парень смог рассказать, что им с братом пришлось ночевать в березняке. Спичек с собой у заблудившихся в лесу не было, согреться не получилось.

Во время поисковой операции нашелся мешок, брошенный братьями в пути. В него они сложили найденные на свалке видеокассеты.

Третий день в районе поисков работают бердские и искитимские спасатели, местные жители, участковый. Вчера помогали волонтеры Искитимского района. Сотрудники бердского ПСО используют квадрокоптер, но пока найти потерявшегося человека не удается.