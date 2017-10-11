Пожар в цехе по ремонту локомотивов в Свердловской области мог произойти из-за сварочных работ — прокуратура
Екатеринбург. 11 октября.
Екатеринбург. 11 октября.
«Предварительная причина (пожара — ИФ) — это проведение сварочных работ», — сказала она агентству «Интерфакс-Урал».
М. Канатова уточнила, что горела кровля.
Она добавила, что последнее время данная площадка была арендована локомотивным депо.
Как сообщает
По данным ведомства, до прибытия пожарных подразделений из цеха самостоятельно эвакуировались 46 человек.
«Работники цеха эвакуировали четыре тепловоза и емкости с
Отмечается, что координацию действий сил и средств на месте пожара осуществлял штаб пожаротушения. Были созданы два боевых участка, направленные на тушение возгорания и защиту рядом расположенного административного здания, из которого сотрудниками МЧС были эвакуированы 40 человек.
В целом из цеха и административного здания были эвакуированы более 80 человек.
Всего в тушении пожара были задействованы 13 единиц
Ранее сообщалось, что в среду утром произошел пожар в цехе по ремонту локомотивов на улице Челюскинцев в Сысерти. Площадь пожара в итоге составила 1,5 тыс. кв.м. Погибших и пострадавших нет.