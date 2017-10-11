Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крымский танкер обстреляли у берегов Ливии - СМИ
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Одежда Медведева, привлекавшая внимание общественности
Крым ответил на данные о заселении полуострова народами Сибири
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана ЧумакаСверхспособности журналист ощутил в конце 1970-х, когда писал разоблачительные статьи про шарлатанов-целителей
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Утяшева пришла на шоу в Вероне в прозрачном топе - СМИ
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
11:21 (мск), источник: Интерфакс

Пожар в цехе по ремонту локомотивов в Свердловской области мог произойти из-за сварочных работ — прокуратура

Екатеринбург. 11 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Прокуратура поставила на контроль проведение проверки по факту возникновения пожара на территории площадки предприятия по ремонту тепловозов в Сысерти (Свердловская область), сообщила старший помощник прокурора региона по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.

«Предварительная причина (пожара — ИФ) — это проведение сварочных работ», — сказала она агентству «Интерфакс-Урал».

М. Канатова уточнила, что горела кровля.

Она добавила, что последнее время данная площадка была арендована локомотивным депо.

Читайте также
На Среднем Урале загорелось локомотивное депо

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области, в настоящее время продолжается проливка и разбор сгоревших конструкций.

По данным ведомства, до прибытия пожарных подразделений из цеха самостоятельно эвакуировались 46 человек.

«Работники цеха эвакуировали четыре тепловоза и емкости с горюче-смазочными материалами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что координацию действий сил и средств на месте пожара осуществлял штаб пожаротушения. Были созданы два боевых участка, направленные на тушение возгорания и защиту рядом расположенного административного здания, из которого сотрудниками МЧС были эвакуированы 40 человек.

В целом из цеха и административного здания были эвакуированы более 80 человек.

Всего в тушении пожара были задействованы 13 единиц пожарно-спасательной техники, 44 человека, 4 звена газодымозащитной службы. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

Ранее сообщалось, что в среду утром произошел пожар в цехе по ремонту локомотивов на улице Челюскинцев в Сысерти. Площадь пожара в итоге составила 1,5 тыс. кв.м. Погибших и пострадавших нет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Сборная Аргентины пробилась на чемпионат мира в России
За атаки на дипучреждения РФ заочно арестованы четверо украинцев
Директор океанариума подал в отставку из-за гибели животных
От обвиненного в домогательствах продюсера Вайнштейна ушла жена
Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь