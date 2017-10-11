Пожар в цехе по ремонту локомотивов в Свердловской области мог произойти из-за сварочных работ — прокуратура

«Предварительная причина (пожара — ИФ) — это проведение сварочных работ», — сказала она агентству «Интерфакс-Урал».

М. Канатова уточнила, что горела кровля.

Она добавила, что последнее время данная площадка была арендована локомотивным депо.

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Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области, в настоящее время продолжается проливка и разбор сгоревших конструкций.

По данным ведомства, до прибытия пожарных подразделений из цеха самостоятельно эвакуировались 46 человек.

«Работники цеха эвакуировали четыре тепловоза и емкости с горюче-смазочными материалами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что координацию действий сил и средств на месте пожара осуществлял штаб пожаротушения. Были созданы два боевых участка, направленные на тушение возгорания и защиту рядом расположенного административного здания, из которого сотрудниками МЧС были эвакуированы 40 человек.

В целом из цеха и административного здания были эвакуированы более 80 человек.

Всего в тушении пожара были задействованы 13 единиц пожарно-спасательной техники, 44 человека, 4 звена газодымозащитной службы. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.