В Казани росгвардейцы задержали грабителя автомойки
(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В Казани сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего грабителя автомойки, сообщает
(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В Казани сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего грабителя автомойки, сообщает
Накануне группе патрулирования Росгвардии поступила информация о том, что из кассы автомойки похитили 21 тысячу рублей. Пропажу ночной выручки обнаружили только утром.
Прибывшие на место росгвардейцы установили, что к преступлению причастен вечерний администратор комплекса. На место вызвали группу следователей. Подозреваемый был задержан, но денег при нем не обнаружили. В процессе разбирательства мужчина признался, пояснив, что деньгами он расплатился за съёмное жилье. Оперативникам удалось установить и другие подробности. Некоторое время назад аналогичный инцидент произошел с задержанным в одном из сельских районов Татарстана, где он также работал администратором автомойки.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».