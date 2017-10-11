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11:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани росгвардейцы задержали грабителя автомойки

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В Казани сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего грабителя автомойки, сообщает пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Татарстан.

Накануне группе патрулирования Росгвардии поступила информация о том, что из кассы автомойки похитили 21 тысячу рублей. Пропажу ночной выручки обнаружили только утром.

Прибывшие на место росгвардейцы установили, что к преступлению причастен вечерний администратор комплекса. На место вызвали группу следователей. Подозреваемый был задержан, но денег при нем не обнаружили. В процессе разбирательства мужчина признался, пояснив, что деньгами он расплатился за съёмное жилье. Оперативникам удалось установить и другие подробности. Некоторое время назад аналогичный инцидент произошел с задержанным в одном из сельских районов Татарстана, где он также работал администратором автомойки.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

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