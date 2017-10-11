В Казани росгвардейцы задержали грабителя автомойки

Прибывшие на место росгвардейцы установили, что к преступлению причастен вечерний администратор комплекса. На место вызвали группу следователей. Подозреваемый был задержан, но денег при нем не обнаружили. В процессе разбирательства мужчина признался, пояснив, что деньгами он расплатился за съёмное жилье. Оперативникам удалось установить и другие подробности. Некоторое время назад аналогичный инцидент произошел с задержанным в одном из сельских районов Татарстана, где он также работал администратором автомойки.