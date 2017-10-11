Житель Волгограда вырастил 79 кустов конопли

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В суд направлено уголовное дело по обвинению 43-летнего жителя Краснооктябрьского района в незаконном культивировании и хранении наркосодержащих растений, а также сбыте наркотических средств.

По информации пресс-службы облпрокуратуры, полицейские обнаружили в ходе осмотра домовладения обвиняемого 79 кустов конопли, содержащих наркотическое средство. За всходами растений мужчина ежедневно ухаживал.

Кроме того, как выяснилось, из конопли он изготавливал наркотическое средство — каннабис (марихуану), часть которого хранил у себя, а оставшуюся часть сбыл.

Свою вину обвиняемый признал. Ожидать суда он будет, находясь под стражей.