Под Волгоградом поймали браконьера с 90-метровой сетью
В Светлоярском районе полиция в ходе кампании по борьбе с браконьерством сумели задержать местного рыбака, который промышлял незаконной ловлей с помощью сетей.
В Светлоярском районе полиция в ходе кампании по борьбе с браконьерством сумели задержать местного рыбака, который промышлял незаконной ловлей с помощью сетей.
Во время обыска у него обнаружили 90-метровую сеть и приличный улов — 73 рыбы, почти целый мешок.
Мужчина во всем признался, но настаивает, что ловил рыбу исключительно для личного потребления. По закону ему грозит до 6 месяцев лишения свободы.