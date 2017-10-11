Под Волгоградом поймали браконьера с 90-метровой сетью

Во время обыска у него обнаружили 90-метровую сеть и приличный улов — 73 рыбы, почти целый мешок.

Мужчина во всем признался, но настаивает, что ловил рыбу исключительно для личного потребления. По закону ему грозит до 6 месяцев лишения свободы.