Психиатрическая больница № 1 в Нижнем Новгороде эвакуирована из-за сообщения о бомбе 10 октября

Согласно информации, от неизвестных злоумышленников поступил звонок о заложенном в здании психиатрической лечебницы на ул. Кащенко взрывном устройстве. Здание было незамедлительно эвакуировано.

Спецслужбы провели полный осмотр помещений лечебницы, но никаких опасных устройств так и не обнаружили.

Кроме того, бомбу 10 октября искали и в домах № 15 и № 17 по ул. Нижне-Печерская. Вызовы также оказались ложными.

Как сообщалось ранее, 5 октября школы Нижнего Новгорода экстренно эвакуировали из-за звонков о заложенных взрывных устройствах.