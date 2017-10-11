Психиатрическая больница № 1 в Нижнем Новгороде эвакуирована из-за сообщения о бомбе 10 октября
Как сообщается на сайте управления ГО ЧС по Нижнему Новгороду, эвакуация произошла вечером 10 октября.
Как сообщается на сайте управления ГО ЧС по Нижнему Новгороду, эвакуация произошла вечером 10 октября.
Согласно информации, от неизвестных злоумышленников поступил звонок о заложенном в здании психиатрической лечебницы на ул. Кащенко взрывном устройстве. Здание было незамедлительно эвакуировано.
Спецслужбы провели полный осмотр помещений лечебницы, но никаких опасных устройств так и не обнаружили.
Кроме того, бомбу 10 октября искали и в домах № 15 и № 17 по ул.
Как сообщалось ранее, 5 октября школы Нижнего Новгорода экстренно эвакуировали
Ранее сообщалось, что экстренные службы Нижегородской области эвакуировали 194 объекта 2 октября.