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12:22 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани 79-летняя женщина госпитализирована после падения в троллейбусе

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В Казани 79-летняя пассажирка троллейбуса упала и получила травму, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

Накануне утром в троллейбусе № 1 напротив дома № 19а по улице Чистопольская упала пенсионерка. В результате ДТП женщина была госпитализирована с переломом бедренной кости.

На момент инцидента в салоне транспорта находились 25 пассажиров.

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