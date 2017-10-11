В Казани 79-летняя женщина госпитализирована после падения в троллейбусе
(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В Казани 79-летняя пассажирка троллейбуса упала и получила травму, сообщает
(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В Казани 79-летняя пассажирка троллейбуса упала и получила травму, сообщает
Накануне утром в троллейбусе № 1 напротив дома № 19а по улице Чистопольская упала пенсионерка. В результате ДТП женщина была госпитализирована с переломом бедренной кости.
На момент инцидента в салоне транспорта находились 25 пассажиров.