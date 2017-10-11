На Кубани задержали криминального авторитета Владимира Волкова
В Краснодарском крае правоохранители задержали криминального авторитета, организатора преступного сообщества Владимира Волкова (Волчка).
В Краснодарском крае правоохранители задержали криминального авторитета, организатора преступного сообщества Владимира Волкова (Волчка).
Информацию о задержании 68-летнего мужчины порталу Юга.ру подтвердил руководитель отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Республике Адыгея Василий Ларин.
По его словам, в СУ СКР по Адыгее, которое объявило в розыск Владимира Волкова, поступило уведомление о его задержании. Криминальный авторитет был задержан на территории Краснодарского края. В СУ СКР по РА намерены в ближайшее время приступить к расследованию дела в отношении Волчка, после чего следователи смогут озвучить более подробную информацию по данному делу.
Как сообщали Юга.ру, в отношении Владимира Волкова, известного в криминальной среде по кличке Волчок, 21 июня 2011 года сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества, совершенная лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии). Ему грозит пожизненный срок.