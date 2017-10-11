На Кубани задержали криминального авторитета Владимира Волкова

По его словам, в СУ СКР по Адыгее, которое объявило в розыск Владимира Волкова, поступило уведомление о его задержании. Криминальный авторитет был задержан на территории Краснодарского края. В СУ СКР по РА намерены в ближайшее время приступить к расследованию дела в отношении Волчка, после чего следователи смогут озвучить более подробную информацию по данному делу.