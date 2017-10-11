В Балтийском море нашли пустую яхту, дрейфовавшую две недели из Польши
В Балтийском море в районе мыса Таран пограничники обнаружили полуразрушенную яхту. Об этом Клопс.Ru сообщил местный яхтсмен.
В Балтийском море в районе мыса Таран пограничники обнаружили полуразрушенную яхту. Об этом Клопс.Ru сообщил местный яхтсмен.
Как оказалось, две недели назад судно потерпело крушение около полуострова Хель в Польше. Капитан, который находился на нём один, подал сигнал бедствия. На место прибыл вертолёт. Поляка сняли с борта, а яхта осталась дрейфовать в море. Спустя время ветром её прибило к берегам Калининградской области в районе посёлка Янтарного, где её и обнаружили калининградские пограничники.
У судна значительные повреждения, оно было полузатоплено. Хозяина оповестили о находке. Однако он отказался её забирать, так как яхта была застрахована. По информации источника, её отбуксировали из России в неизвестном направлении.
Хозяин яхты рассказал на своей страничке в Facebook, что попал в шторм.
«Ветер был сильный, ночью он ещё усилился. Я увидел, как поднимается волна высотой с борт. Меня накрыло, и я оказался под водой. Я был в жилете. Начал осматриваться вокруг, увидел большой корабль в нескольких милях отсюда. Я решил запустить первую ракету. Дал сигнал бедствия. Всё закончилось хорошо, меня спас вертолёт», — написал Артур.