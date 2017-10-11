В Балтийском море нашли пустую яхту, дрейфовавшую две недели из Польши

Как оказалось, две недели назад судно потерпело крушение около полуострова Хель в Польше. Капитан, который находился на нём один, подал сигнал бедствия. На место прибыл вертолёт. Поляка сняли с борта, а яхта осталась дрейфовать в море. Спустя время ветром её прибило к берегам Калининградской области в районе посёлка Янтарного, где её и обнаружили калининградские пограничники.

У судна значительные повреждения, оно было полузатоплено. Хозяина оповестили о находке. Однако он отказался её забирать, так как яхта была застрахована. По информации источника, её отбуксировали из России в неизвестном направлении.

Хозяин яхты рассказал на своей страничке в Facebook, что попал в шторм.