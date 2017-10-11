Воронежский бизнесмен нелегально вернул 15 млн рублей налогов

По данным правоохранителей, 57-летний мужчина в 2014—2015 годах возглавлял компанию по производству рафинированных масел. В это время он изготовил подложные документы о работе с подконтрольным контрагентом. После этого он подал в налоговую декларацию за 4 квартал 2014 года, где были данные о мнимых сделках.