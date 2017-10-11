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11:58 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежский бизнесмен нелегально вернул 15 млн рублей налогов

Воронежские полицейские c сотрудниками УФСБ выявили крупное мошенничество при возмещении налога на добавленную стоимость.

Источник: Новости Воронежа

По данным правоохранителей, 57-летний мужчина в 2014—2015 годах возглавлял компанию по производству рафинированных масел. В это время он изготовил подложные документы о работе с подконтрольным контрагентом. После этого он подал в налоговую декларацию за 4 квартал 2014 года, где были данные о мнимых сделках.

«На основании документов он получил в качестве возмещения НДС больше 15 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Сейчас в отношении мужчины СК возбудил дело за крупное мошенничество. Бизнесмену грозит до 10 лет тюрьмы.

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