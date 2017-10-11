Похищенную картину Шишкина нашли спустя 4 года
Настоящую детективную историю рассказали нижегородские следователи. Похищенную несколько лет назад картину известного русского художника Ивана Шишкина обнаружили, расследуя другое преступление.
Настоящую детективную историю рассказали нижегородские следователи. Похищенную несколько лет назад картину известного русского художника Ивана Шишкина обнаружили, расследуя другое преступление.
Настоящую детективную историю рассказали нижегородские следователи. Похищенную несколько лет назад картину известного русского художника Ивана Шишкина обнаружили, расследуя другое преступление.
Все картины были похищены из Вязниковского
Сейчас она находится на территории Республики Беларусь в Национальном художественном музее, куда её передали после изъятия у злоумышленников белорусские следователи. Следственный комитет России уже инициировал возвращение картины в музей города Вязники.