Похищенную картину Шишкина нашли спустя 4 года

Настоящую детективную историю рассказали нижегородские следователи. Похищенную несколько лет назад картину известного русского художника Ивана Шишкина обнаружили, расследуя другое преступление.



Все картины были похищены из Вязниковского историко-художественного музея Владимирской области в 2013 году. Пока следователям известна только судьба картины «Лес. Ели», которую Шишкин написал в 1897 году.



Сейчас она находится на территории Республики Беларусь в Национальном художественном музее, куда её передали после изъятия у злоумышленников белорусские следователи. Следственный комитет России уже инициировал возвращение картины в музей города Вязники.