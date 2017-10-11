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11:37 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Похищенную картину Шишкина нашли спустя 4 года

Настоящую детективную историю рассказали нижегородские следователи. Похищенную несколько лет назад картину известного русского художника Ивана Шишкина обнаружили, расследуя другое преступление.

Настоящую детективную историю рассказали нижегородские следователи. Похищенную несколько лет назад картину известного русского художника Ивана Шишкина обнаружили, расследуя другое преступление.

Все картины были похищены из Вязниковского историко-художественного музея Владимирской области в 2013 году. Пока следователям известна только судьба картины «Лес. Ели», которую Шишкин написал в 1897 году.

Сейчас она находится на территории Республики Беларусь в Национальном художественном музее, куда её передали после изъятия у злоумышленников белорусские следователи. Следственный комитет России уже инициировал возвращение картины в музей города Вязники.

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