Полиция выясняет детали возгорания жилого дома в центре Иркутска
Причастного к пожару задержали.
Причастного к пожару задержали.
Иркутские правоохранители начали детальную проверку по факту пожара в деревянном жилом доме. Об этом сообщает
Пожар произошел на улице Бабушкина областного центре 11 октября около 11 часов утра. Деревянный дом сгорел полностью.
Стражи порядка провели тщательный осмотр места возгорания. Как предварительно установили криминалисты, возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Об этом свидетельствовал опрос жильцов и вещественные доказательства, обнаруженные полицейскими на месте происшествия.
В дежурную часть правоохранители доставили мужчину без определенного места жительства, предположительно причастного к возгоранию дома. Все обстоятельства пожара устанавливаются.