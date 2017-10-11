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11:57 (мск), источник: ЮГА.ру

В Армавире у приезжих нашли полкило героина

В Армавире возбудили уголовное дело после покушения на продажу наркотиков.

По версии следствия, в полицию поступило сообщение, что двое приезжих могут быть причастны к сбыту наркотиков. При проверке информация подтвердилась — у них в машине нашли пакет со светло-бежевым порошком. Дома у подозреваемых обнаружили еще несколько пакетов, экспертиза показала, что это героин общей массой более 500 г, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В отделе полиции 21-летний и 33-летний жители соседней республики пояснили, что наркотики планировали продавать в Армавире. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4. ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемые находятся под стражей.

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