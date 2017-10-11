В Армавире у приезжих нашли полкило героина

По версии следствия, в полицию поступило сообщение, что двое приезжих могут быть причастны к сбыту наркотиков. При проверке информация подтвердилась — у них в машине нашли пакет со светло-бежевым порошком. Дома у подозреваемых обнаружили еще несколько пакетов, экспертиза показала, что это героин общей массой более 500 г, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.