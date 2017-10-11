В Армавире у приезжих нашли полкило героина
В Армавире возбудили уголовное дело после покушения на продажу наркотиков.
В Армавире возбудили уголовное дело после покушения на продажу наркотиков.
По версии следствия, в полицию поступило сообщение, что двое приезжих могут быть причастны к сбыту наркотиков. При проверке информация подтвердилась — у них в машине нашли пакет со
В отделе полиции 21-летний и 33-летний жители соседней республики пояснили, что наркотики планировали продавать в Армавире. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4. ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемые находятся под стражей.