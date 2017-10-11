Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цискаридзе после скандала: Можешь собирать вещи - СМИ
Самолет вернулся в Шереметьево из-за неопознанного объекта в небе
«Прокол»: СМИ о сообщении про смерть Хворостовского
Свиной, гонконгский или B. Какого гриппа ждать в этом сезоне
Президент Туркмении подарил Путину щенка
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
«Утратил видение перспективы»: Басков о своем уходе со сцены
Больной раком Задорнов сказал фанатам о здоровье
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Михаил Задорнов высказался о слухах СМИ о его болезни
"Клавуся": Пугачева опубликовала снимок внучки
Путину подарили щенка
СМИ назвало кандидатов на замену Медведева
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
14:02 (мск), источник: АиФ Калининград

МЧС предупредило о подтоплениях дорог и поселков в Калининградской области

МЧС предупреждает жителей Калининградской области о возможных подтоплениях участков дорог и населенных пунктов.

Источник: Аргументы и факты

«В связи с длительными и обильными осадками в ряде районов Калининградской области возможны подтопления участков дороги и территорий населенных пунктов», — говорится в сообщении, рассылаемом жителям региона операторами сотовой связи.

Калининградцев просят быть внимательными и осторожными.

Ранее МЧС предупредило о переувлажнении почвы в Калининградской области. Влагой пропитаны 10−12 см плодородного слоя. В 13 районах области с 9 октября объявлен режим ЧС. Хуже всего ситуация — в Зеленоградском районе, здесь под воду ушло несколько поселков, некоторые дома затопило до уровня первого этажа.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Как сэкономить на ЖКХ. Советы
Испания готова приостановить самоуправление Каталонии
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Команда вышла на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола
Минфин: государство «отрегулирует» обращение криптовалют
Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая (фото)
От обвиненного в домогательствах продюсера Вайнштейна ушла жена
Госдума повысила штрафы не пропустившим пешеходов на «зебре» водителям
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
«Умные» урны установят в Москве
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь