МЧС предупредило о подтоплениях дорог и поселков в Калининградской области

«В связи с длительными и обильными осадками в ряде районов Калининградской области возможны подтопления участков дороги и территорий населенных пунктов», — говорится в сообщении, рассылаемом жителям региона операторами сотовой связи.

Ранее МЧС предупредило о переувлажнении почвы в Калининградской области. Влагой пропитаны 10−12 см плодородного слоя. В 13 районах области с 9 октября объявлен режим ЧС. Хуже всего ситуация — в Зеленоградском районе, здесь под воду ушло несколько поселков, некоторые дома затопило до уровня первого этажа.