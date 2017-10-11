В Самаре в доме на Ставропольской от угарного газа погибли две семьи

Тела трех жителей одной из квартир дома № 10 на ул. Ставропольской в Самаре обнаружили 1 октября. 43-летний мужчина, его 39-летняя жена и семилетний ребенок погибли моментально.

Днем позже, 2 октября, было найдено тело 59-летней женщины этажом выше. По предварительной версии судмедэкспертов, она также погибла от отравления угарным газом.