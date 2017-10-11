Начальник отдела полиции в Нижегородской области задержан по подозрению во взяточничестве
Начальник отдела полиции по Воскресенскому району Нижегородской области задержан по подозрению в получении взятки. Об этом
Начальник отдела полиции по Воскресенскому району Нижегородской области задержан по подозрению в получении взятки. Об этом
По версии следствия, днем ранее в р.п. Воскресенское начальник отдела полиции получил от посредника взятку в размере 130 тысяч рублей за оказание общего покровительства коммерсанту, который занимается оказанием строительных и транспортных услуг на территории района.
В ходе задержания при нем обнаружены и изъяты деньги, полученные им в качестве взятки. При задержании на месте преступления полицейский пытался оказать сопротивление правоохранителям.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).
По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, приказом начальника главка полиции сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей.