Комбайнер из Челябинской области осужден на 1,5 года за смертельное ДТП с КАМАЗом

В ноябре 2016 года 51-летний житель Октябрьского района двигался поздним вечером на зерноуборочном комбайне по неосвещенному участку автодороги Челябинск — Октябрьское.

Впереди комбайна была прикреплена неосвещенная жатка длиной 9 метров, более чем на метр выходившая на полосу встречного движения.

Водитель двигавшегося навстречу КАМАЗа не разглядел в темноте крупногабаритную установку и врезался в нее на полном ходу.

При столкновении он получил тяжелые травмы, от которых скончался по дороге в больницу.

Суд признал комбайнера виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Он осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и лишен права управления транспортными средствами на два года.