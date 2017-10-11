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12:03 (мск), источник: Интерфакс

Комбайнер из Челябинской области осужден на 1,5 года за смертельное ДТП с КАМАЗом

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU — Районный суд в Челябинской области вынес приговор комбайнеру, ставшему виновником ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в среду.

В ноябре 2016 года 51-летний житель Октябрьского района двигался поздним вечером на зерноуборочном комбайне по неосвещенному участку автодороги Челябинск — Октябрьское.

Впереди комбайна была прикреплена неосвещенная жатка длиной 9 метров, более чем на метр выходившая на полосу встречного движения.

Водитель двигавшегося навстречу КАМАЗа не разглядел в темноте крупногабаритную установку и врезался в нее на полном ходу.

При столкновении он получил тяжелые травмы, от которых скончался по дороге в больницу.

Суд признал комбайнера виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Он осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и лишен права управления транспортными средствами на два года.

Родственники погибшего водителя направили в адрес виновника аварии и СПК «Подовинное» иски о возмещении морального вреда более чем на 4,5 млн рублей. Они будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.

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