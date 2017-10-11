В Иркутске задымился самолет с пассажирами

Эвакуации из самолета после начала задымления, как выяснилось, потребовали сами пассажиры. Об этом можно судить по видеролику выложенному в интернет одним из пассажиров воздушного судна. При этом бортпроводники пытались усадить людей обратно в кресла. В «Ангаре» пояснили, что при повторном запуске двигателей самолета никакого дыма уже не было. Технические службы дали заключение, что он был полностью исправным.