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12:54 (мск), источник: "Российская газета"

В Иркутске задымился самолет с пассажирами

ЧП произошло сегодня в аэропорту Иркутска. Сотрудникам воздушной гавани пришлось эвакуировать пассажиров самолета Ан-24 местной авиакомпании из-за едкого дыма в салоне.

Самолет должен был следовать из Иркутска в Усть-Кут.

— На борту Ан-24 после произведения технического обслуживания появился дым. Возможной причиной его появления в пассажирском салоне может явиться попадание смазки на элементы кондиционирования, — пояснил представитель авиакомпании «Ангара».

Во время загрузки произошла ошибка.

Эвакуации из самолета после начала задымления, как выяснилось, потребовали сами пассажиры. Об этом можно судить по видеролику выложенному в интернет одним из пассажиров воздушного судна. При этом бортпроводники пытались усадить людей обратно в кресла. В «Ангаре» пояснили, что при повторном запуске двигателей самолета никакого дыма уже не было. Технические службы дали заключение, что он был полностью исправным.

Согласно информации пресс-службы «Ангары», все пассажиров рейса Иркутск-Усть-Кут уже отправлены запасным бортом к месту назначения.

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