В Иркутске задымился самолет с пассажирами
ЧП произошло сегодня в аэропорту Иркутска. Сотрудникам воздушной гавани пришлось эвакуировать пассажиров самолета Ан-24 местной авиакомпании
ЧП произошло сегодня в аэропорту Иркутска. Сотрудникам воздушной гавани пришлось эвакуировать пассажиров самолета Ан-24 местной авиакомпании
Самолет должен был следовать из Иркутска в
— На борту Ан-24 после произведения технического обслуживания появился дым. Возможной причиной его появления в пассажирском салоне может явиться попадание смазки на элементы кондиционирования, — пояснил представитель авиакомпании «Ангара».
Эвакуации из самолета после начала задымления, как выяснилось, потребовали сами пассажиры. Об этом можно судить по видеролику выложенному в интернет одним из пассажиров воздушного судна. При этом бортпроводники пытались усадить людей обратно в кресла. В «Ангаре» пояснили, что при повторном запуске двигателей самолета никакого дыма уже не было. Технические службы дали заключение, что он был полностью исправным.
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