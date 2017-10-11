В Кричевском районе педагоги зарабатывали на фиктивных уроках

Как выяснили сотрудники госконтроля и ОБЭП Кричевского РОВД, педагоги нашли весьма необременительный способ пополнить семейный бюджет. Сформировали четыре фиктивные группы учащихся, составили расписание занятий. И стали якобы проводить занятия. Причем за виртуальные уроки получали вполне реальную зарплату — в общей сложности более 6000 рублей. Продолжалось вот такое зарабатывание на мертвых душах достаточно долго — два с половиной года.