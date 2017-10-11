В Кричевском районе педагоги зарабатывали на фиктивных уроках
Кричевским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело, фигуранты которого — директор Центра творчества детей и молодежи Крэчут и его заместитель.
Кричевским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело, фигуранты которого — директор Центра творчества детей и молодежи Крэчут и его заместитель.
Как выяснили сотрудники госконтроля и ОБЭП Кричевского РОВД, педагоги нашли весьма необременительный способ пополнить семейный бюджет. Сформировали четыре фиктивные группы учащихся, составили расписание занятий. И стали якобы проводить занятия. Причем за виртуальные уроки получали вполне реальную зарплату — в общей сложности более 6000 рублей. Продолжалось вот такое зарабатывание на мертвых душах достаточно долго — два с половиной года.
По словам официального представителя управления Следственного комитета по Могилевской области Оксаны Соленюк, сейчас проводятся допросы свидетелей, выемки документов. На имущество подозреваемых наложен арест, ущерб, нанесенный государству, ими частично возмещен.