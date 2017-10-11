Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Предполагаемый сын Спартака Мишулина обнародовал ДНК-тест - СМИ
Самолет вернулся в Шереметьево из-за неопознанного объекта в небе
Додон пообещал Путину не принимать антироссийские законы
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Глава Киргизии озвучил опасения, не давшие ему приехать в Россию
Всем известный секрет ГолливудаАнджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы рассказали о насилии и домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
«Утратил видение перспективы»: Басков о своем уходе со сцены
Больной раком Задорнов обратился к поклонникам
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
СМИ: Киркоров помолодел на 10 лет, сделав стрижку, как у сына
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
13Самое продаваемое оружие в США
13:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Директор агентства недвижимости обвиняется в убийстве пяти человек

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование в отношении 38-летней жительницы города Березники.

Она обвиняется в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, связанное с лишением гражданина права на жилище), двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 33 ч.2 ст. 167 УК РФ (организация умышленного уничтожения имущества) и пяти преступлениях, предусмотренных п.п. «а, е, ж, з, к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, совершенное общеопасным способом, организованной группой).

Как сообщает пресс-служба ведомства, следствием установлено, что организованная преступная группа в составе двух работников риэлтерского агентства «Статус», действующая под руководством обвиняемой, которая являлась директором этого агентства, на протяжении 2015−2016 годов на территории городов Березники и Усолье и Усольского района совершала мошеннические действия с недвижимостью. Соучастники незаконно приобретали путем обмана и злоупотребления доверием права собственности на жилые помещения или похищали денежные средства, вырученные от продажи недвижимого имущества граждан. После совершенных мошенничеств пятеро потерпевших участниками организованной группы было убито. Всего в ходе расследования уголовного дела потерпевшими признанно 10 человек.

Сотрудники Следственного комитета РФ по Пермскому краю и полиции установили причастность членов организованной преступной группы к 9 эпизодам мошеннических действий, 2 эпизодам умышленного уничтожения имущества потерпевших и убийствам 5 человек.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. В связи с тем, что обвиняемая заявила о желании рассмотрения её дела судом с участием присяжных заседателей, уголовное дело в отношении неё будет рассматривать Пермский краевой суд.

Уголовные дела в отношении еще двух фигурантов в связи с заключенными досудебными соглашениями о сотрудничестве уже рассматриваются судом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Я или гений, или сумасшедший»
Когда США начали считать себя великой державой
Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Команда вышла на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола
Минфин: государство «отрегулирует» обращение криптовалют
Президент Туркмении подарил Путину щенка алабая
От обвиненного в домогательствах продюсера Вайнштейна ушла жена
Госдума повысила штрафы для не пропустивших пешеходов водителей
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь