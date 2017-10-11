Директор агентства недвижимости обвиняется в убийстве пяти человек

Она обвиняется в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, связанное с лишением гражданина права на жилище), двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 33 ч.2 ст. 167 УК РФ (организация умышленного уничтожения имущества) и пяти преступлениях, предусмотренных п.п. «а, е, ж, з, к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, совершенное общеопасным способом, организованной группой).



Как сообщает пресс-служба ведомства, следствием установлено, что организованная преступная группа в составе двух работников риэлтерского агентства «Статус», действующая под руководством обвиняемой, которая являлась директором этого агентства, на протяжении 2015−2016 годов на территории городов Березники и Усолье и Усольского района совершала мошеннические действия с недвижимостью. Соучастники незаконно приобретали путем обмана и злоупотребления доверием права собственности на жилые помещения или похищали денежные средства, вырученные от продажи недвижимого имущества граждан. После совершенных мошенничеств пятеро потерпевших участниками организованной группы было убито. Всего в ходе расследования уголовного дела потерпевшими признанно 10 человек.



Сотрудники Следственного комитета РФ по Пермскому краю и полиции установили причастность членов организованной преступной группы к 9 эпизодам мошеннических действий, 2 эпизодам умышленного уничтожения имущества потерпевших и убийствам 5 человек.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. В связи с тем, что обвиняемая заявила о желании рассмотрения её дела судом с участием присяжных заседателей, уголовное дело в отношении неё будет рассматривать Пермский краевой суд.



Уголовные дела в отношении еще двух фигурантов в связи с заключенными досудебными соглашениями о сотрудничестве уже рассматриваются судом.