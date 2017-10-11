У гостиницы «Калининград» девушка за рулём спорткара снесла пешеходное ограждение

На записи видно, как с улицы Шевченко на Ленинский проспект выезжает «Тойота Целика». На скользкой дороге спорт-купе занесло и развернуло, на скорости автомобиль врезался в пешеходное ограждение и выехал на середину проезжей части. В результате происшествия транспортное средство получило серьёзные повреждения, отлетел бампер и заклинило дверь со стороны водительского сиденья.