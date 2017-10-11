Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цискаридзе о поднаготной балета: не ругают - можешь собирать вещи
Секс сокращает жизнь
Одежда Медведева, привлекавшая внимание общественности
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму требуемой компенсации
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Топите дровами: соцсети высмеяли требования Литвы к «Газпрому»
СМИ: «Шторм» РФ ставит крест на власти Трампа
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
«Утратил видение перспективы»: Басков о своем уходе со сцены
Больной раком Задорнов сказал фанатам о здоровье
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
СМИ: Больной онкологией Задорнов рассказал поклонникам о здоровье
"Клавуся": Пугачева опубликовала снимок внучки
Путину подарили щенка
СМИ назвало кандидатов на замену Медведева
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
15:11 (мск), источник: Калининград.Ru

У гостиницы «Калининград» девушка за рулём спорткара снесла пешеходное ограждение

Рядом с гостиницей «Калининград» автомобиль снёс пешеходное ограждение. Инцидент произошёл в среду, 11 октября, в 3:57.

Момент аварии зафиксировали камеры Калининград.Ru.

Во время загрузки произошла ошибка.

На записи видно, как с улицы Шевченко на Ленинский проспект выезжает «Тойота Целика». На скользкой дороге спорт-купе занесло и развернуло, на скорости автомобиль врезался в пешеходное ограждение и выехал на середину проезжей части. В результате происшествия транспортное средство получило серьёзные повреждения, отлетел бампер и заклинило дверь со стороны водительского сиденья.

После столкновения к «Тойоте» подбежали двое очевидцев. Из салона автомобиля вышли две девушки. По предварительным данным, никто из них не пострадал. Через полчаса на место аварии приехали сотрудники ГИБДД, а к шести утра разбитую машину эвакуировали.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Поднять перископ»: как уходят под воду дачные посёлки под Зеленоградском
В Калининграде неизвестные подожгли Rolls-Royce Владимира Кацмана
Испания готова приостановить самоуправление Каталонии
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Команда вышла на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола
Минфин: государство «отрегулирует» обращение криптовалют
Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая (фото)
От обвиненного в домогательствах продюсера Вайнштейна ушла жена
Обвиняемый в мошенничестве «бог Кузя» стал жертвой афериста
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь