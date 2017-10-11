У гостиницы «Калининград» девушка за рулём спорткара снесла пешеходное ограждение
Рядом с гостиницей «Калининград» автомобиль снёс пешеходное ограждение. Инцидент произошёл в среду, 11 октября, в 3:57.
Рядом с гостиницей «Калининград» автомобиль снёс пешеходное ограждение. Инцидент произошёл в среду, 11 октября, в 3:57.
Момент аварии зафиксировали камеры Калининград.Ru.
На записи видно, как с улицы Шевченко на Ленинский проспект выезжает «Тойота Целика». На скользкой дороге
После столкновения к «Тойоте» подбежали двое очевидцев. Из салона автомобиля вышли две девушки. По предварительным данным, никто из них не пострадал. Через полчаса на место аварии приехали сотрудники ГИБДД, а к шести утра разбитую машину эвакуировали.