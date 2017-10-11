В Воронеже утром 15 спасателей тушили полыхавшую квартиру в 16-этажке
Утром в среду, 11 октября, в Воронеже произошел пожар в 16-этажном доме № 24−1 по улице Березовой рощи.
Утром в среду, 11 октября, в Воронеже произошел пожар в 16-этажном доме № 24−1 по улице Березовой рощи.
Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 7:02. На место выехали сразу 5 пожарных отделений. Им удалось справиться с возгоранием уже в 7:23.
«В результате пожара в квартире огнем повреждена мебель на площади 20 квадратных метров, — рассказали в региональном МЧС. — По оперативным данным, есть пострадавший».
Отметим, что всего на месте ЧП работали 15 спасателей. Причину возгорания в многоэтажке выясняют специалисты.