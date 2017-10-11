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13:09 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже утром 15 спасателей тушили полыхавшую квартиру в 16-этажке

Утром в среду, 11 октября, в Воронеже произошел пожар в 16-этажном доме № 24−1 по улице Березовой рощи.

Источник: Новости Воронежа

Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 7:02. На место выехали сразу 5 пожарных отделений. Им удалось справиться с возгоранием уже в 7:23.

«В результате пожара в квартире огнем повреждена мебель на площади 20 квадратных метров, — рассказали в региональном МЧС. — По оперативным данным, есть пострадавший».

Отметим, что всего на месте ЧП работали 15 спасателей. Причину возгорания в многоэтажке выясняют специалисты.

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