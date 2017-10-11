В Самаре сотрудники ФСБ задержали продавца «серых» сим-карт

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранителям удалось задержать одного из продавцов нелегальных «симок» — жителя Самары Алексея К. Он попался при попытке продажи без заключения договоров 1000 sim-карт по цене 30 рублей за штуку. В отношении него был составлен протокол по статье «Заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом».

Кроме того, ранее под административную статью попал дилер «МТС» и «Билайн», сотрудники которого продавали sim-карты с заранее внесенными данными. Компании назначили наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей.