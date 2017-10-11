В Самаре сотрудники ФСБ задержали продавца «серых» сим-карт

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранителям удалось задержать одного из продавцов нелегальных «симок» — жителя Самары Алексея К. Он попался при попытке продажи без заключения договоров 1000 sim-карт по цене 30 рублей за штуку. В отношении него был составлен протокол по статье «Заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом».
Кроме того, ранее под административную статью попал дилер «МТС» и «Билайн», сотрудники которого продавали sim-карты с заранее внесенными данными. Компании назначили наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей.
«В настоящее время неконтролируемое распространение sim-карт мобильной связи, зарегистрированных на подставные организации или несуществующих лиц, приобрело массовый характер. Осуществляются оптовые поставки таких sim-карт на территорию исправительных учреждений региона, их активно используют лица, причастные к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, связанные с террористической и экстремистской деятельностью. В частности, установлены факты использования подобных sim-карт задержанными на территории региона лицами, придерживающимися радикальной идеологии, в том числе, являющимися сторонниками запрещенной в РФ террористической организации «ИГИЛ», — отмечают в УФСБ по Самарской области.