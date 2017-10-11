Задержан организатор перевозки пассажиров из-за ДТП поезда с автобусом

В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. Двое взрослых и ребенок остаются в больницах. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана. Ранее сообщалось о задержании водителя автобуса.