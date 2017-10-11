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12:54 (мск), источник: Sputnik

Задержан организатор перевозки пассажиров из-за ДТП поезда с автобусом

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Еще один фигурант задержан по делу о ДТП во Владимирской области, где в результате столкновения автобуса с поездом погибли 17 человек.

Источник: Sputnik

«В рамках расследования уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия во Владимирской области задержан организатор перевозки пассажиров», — говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. Двое взрослых и ребенок остаются в больницах. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана. Ранее сообщалось о задержании водителя автобуса.

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