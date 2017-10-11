Задержан организатор перевозки пассажиров из-за ДТП поезда с автобусом
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Еще один фигурант задержан по делу о ДТП во Владимирской области, где в результате столкновения автобуса с поездом погибли 17 человек.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Еще один фигурант задержан по делу о ДТП во Владимирской области, где в результате столкновения автобуса с поездом погибли 17 человек.
«В рамках расследования уголовного дела по факту
В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением