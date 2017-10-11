Третий месяц разыскивают мать найденной в Астане Миланы

Источник: Tengrinews

В ДВД Астаны сообщили, что начатое досудебное расследование по статье «Оставление в опасности».

Но пока не установлено местонахождение 29-летней Дамили Ахметшиной, матери девочки. Сама трехлетняя Милана находится в Центре адаптации несовершеннолетних, куда она попала 10 августа. В этот день малышка была найдена полицейскими при патрулировании района по проспекту Кабанбай батыра.

Пока полиция разыскивает мать девочки, малышка делает успехи. Находясь в Центре адаптации, она научилась самостоятельности, общению с окружающими, начала хорошо разговаривать.

В данном центре дети могут находиться до трех месяцев. Сейчас решается вопрос: перевести Милану в детский дом или оставить еще на какое-то время здесь.

«Сейчас это вопрос решается, рассматриваются все варианты. Не все от нас зависит. Мать девочки пока не нашлась, ее разыскивают. Сама девочка чувствует себя хорошо: бегает, прыгает, довольная. Она уже сама все умеет, и кушает, и одевается», — сообщил социальный педагог столичного Центра адаптации несовершеннолетних Жасулан Тошкенов.

После того, как полиция объявила в розыск родных девочки, нашелся отец ребенка. 37-летний Вячеслав Герасько заявил, что является отцом малышки. При этом он отметил, что официально не состоял в браке с мамой девочки.