Третий месяц разыскивают мать найденной в Астане Миланы
Полицейские продолжают разыскивать мать трехлетней Миланы, которая была найдена на улице в Астане этим летом, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Полицейские продолжают разыскивать мать трехлетней Миланы, которая была найдена на улице в Астане этим летом, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В ДВД Астаны сообщили, что начатое досудебное расследование по статье «Оставление в опасности».
Но пока не установлено местонахождение 29-летней Дамили Ахметшиной, матери девочки. Сама трехлетняя Милана находится в Центре адаптации несовершеннолетних, куда она попала 10 августа. В этот день малышка была найдена полицейскими при патрулировании района по проспекту Кабанбай батыра.
Пока полиция разыскивает мать девочки, малышка делает успехи. Находясь в Центре адаптации, она научилась самостоятельности, общению с окружающими, начала хорошо разговаривать.
В данном центре дети могут находиться до трех месяцев. Сейчас решается вопрос: перевести Милану в детский дом или оставить еще на
«Сейчас это вопрос решается, рассматриваются все варианты. Не все от нас зависит. Мать девочки пока не нашлась, ее разыскивают. Сама девочка чувствует себя хорошо: бегает, прыгает, довольная. Она уже сама все умеет, и кушает, и одевается», — сообщил социальный педагог столичного Центра адаптации несовершеннолетних Жасулан Тошкенов.
После того, как полиция объявила в розыск родных девочки, нашелся отец ребенка. 37-летний Вячеслав Герасько заявил, что является отцом малышки. При этом он отметил, что официально не состоял в браке с мамой девочки.
Ранее в интервью Tengrinews.kz мужчина рассказал: как узнал о том, что дочь попала в такую ситуацию, и сообщил, почему не жил с матерью Миланы. Вячеслав Герасько намерен доказать свое отцовство и удочерить девочку, после того, как соберет все необходимые документы и устроится на постоянную работу. Пока же мужчина восстановил утерянное удостоверение личности. В этом помогли столичные полицейские.