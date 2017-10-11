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13:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мужчина скончался через несколько месяцев после укуса собаки в Иркутске

Родственникам не удалось подтвердить информацию о нападении соседского пса и иск удовлетворен не был.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мужчина умер в больнице через несколько месяцев после нападения стаи собак в одном из садоводств Иркутска. Родственники погибшего потребовали от владельца одной из нападавших собак возместить моральный и материальный ущерб. Однако иск удовлетворен не был, так как не было представлено доказательств. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Октябрьского районного суда.

По материалам дела, мужчина гулял с внуком по СНТ, и в этот момент на него напала стая собак. Одна из них, укусила мужчину в бедро. Через несколько дней пострадавший обратился в травмпункт с воспаленной раной. Пострадавшего госпитализировали, а через несколько месяцев он скончался.

«Сын погибшего мужчины обратился в суд с иском к владельцу собаки. Достаточных доказательств, что собака, укусившая его отца, принадлежит именно ответчику не представлено. Поэтому в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации морального вреда и расходов на погребение отказано», — говорится в сообщении.

Решение вступило в законную силу.

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