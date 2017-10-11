Ссора между двумя мигрантами в Екатеринбурге закончилась убийством

«7 октября около 19.00 в дежурную часть отдела полиции № 15 УМВД России по г. Екатеринбургу от медиков скорой помощи поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины у дома на улице Бульвар Культуры», — сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. По данным СК, мужчину ударили в шею острым предметом, и он истек кровью.

На место происшествия выезжали две следственно-оперативные группы. Полицейские изъяли ряд вещественных доказательств. В ходе кропотливой работы сыщики уголовного розыска установили личность предполагаемого убийцы.

10 октября во время спецоперации на территории микрорайона «Эльмаш» оперативники задержали его.

«В ходе допроса подозреваемый 1965 года рождения сознался в содеянном и написал явку с повинной», — сообщает УМВД.

Им оказался уроженец одной из южно-азиатских республик. Он уже был судим за тяжкие телесные повреждения до смерти, освободился из мест заключения в 2013 году.

Задержанный пояснил, что пьянствовал вместе с убитым в квартире у их знакомого. Они поссорились, и подозреваемый предложил оппоненту выйти на свежий воздух и «разобраться по-мужски». При этом он прихватил кухонный нож, которым и зарезал жертву. Потом он выбросил нож.

«В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к совершению иных преступлений на территории города», — информирует пресс-служба.

Как уточняет СУ СК РФ по Свердловской области, убитый также был уроженцем Средней Азии.