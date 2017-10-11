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13:12 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске эвакуировали студентов института путей сообщения

Горожан просят не паниковать.

Источник: РИА "Новости"

Студентов и преподавателей ЧИПС вывели на улицу днём 11 октября, занятия были прерваны для более чем 300 человек. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

Эвакуация оказалась учебной. Информацию об этом «АиФ- Челябинск» подтвердили в приёмной ЧИПС.

«Эвакуация была плановая. Согласно приказу мы должны проводить учебную эвакуацию дважды в год. Сегодня так же планируется провести учения в общежитиях вуза. Так что горожан просим не паниковать. Сейчас учебный процесс возобновлен. А руководство вуза готовит соответствующие отчеты, что эвакуация была плановая и прошла нормально без особенностей» — сообщили в вузе.

В ГУ МВД Челябинской области информацию о новой волне эвакуаций так же не подтвердили, сообщив, что сообщений о минировании зданий сегодня не поступало.

Напомним, ранее в Челябинске прошли две волны массовых эвакуаций. 11 сентября «заминированными» в Челябинске оказалось 15 общественных зданий. 4 октября жертвами лжеминеров в Челябинске стало 164 объекта.

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