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13:13 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии нашли пропавшую несколько недель назад женщину, ее жестоко убили

Следователи раскрыли загадочное дело с исчезновением 44-летней женщины в Стерлитамакском районе. Один из знакомых жертвы указал, где спрятан труп. 28-летнему мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве.

Как сообщает пресс-служба Следкома Башкирии, правоохранители сразу заподозрили, что пропавшая могла быть убита. После изучения круга знакомых внимание пало на парня, который мог иметь мотив к преступлению.

По версии следствия, этот мужчина 8-го сентября узнал от сельчан, что в пожаре дома его матери могла быть виновата убитая. Якобы имел быть место поджог. Обвиняемый отравился к обидчице и решил выяснить отношения. Та в этот момент употребляла спиртные напитки. Слово за слово разразилась ссора. Тогда гость не придумал ничего другого, как нанести удар ножом в шею. Женщина скончалась на месте.

Как предполагают следователи, мужчина неоднократно перемещал труп. Сначала он его бросил прямо в сорняках на месте происшествия, затем перенес на участок сгоревшего дома матери. Окончательно же решил избавиться только спустя 4−5 дней, на мотоблоке вывезя его за 2 км от деревни и выкинув в овраге.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и проведена проверка показаний подозреваемого на месте. Как дополнительно отмечают в ведомстве, дом матери подозреваемого сгорел вовсе не из-за поджога.

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