Подозреваемый во взрыве у школы в Ростове-на-Дону пойдет под суд

В начале апреля сообщалось, что сторож школы в
«По ходатайству следователя судом в отношении Шарапова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокуратурой Ростовской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — пояснила Гагалаева.
По версии следствия, Шарапов в
Как отметили в СК, Шарапов заранее знал маршрут своего знакомого к месту работы и утром 6 апреля поместил взрывное устройство под видом включенного ручного фонарика на пути следования потерпевшего. После того, как мужчина поднял оставленный Шараповым фонарик и попытался его выключить, произошел взрыв. Потерпевшему оказали своевременную медицинскую помощь.
В результате
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывных устройств»), части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств»), части 3 статьи 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»), добавили в СК.