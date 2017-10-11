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13:14 (мск), источник: РИА Новости

Подозреваемый во взрыве у школы в Ростове-на-Дону пойдет под суд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт — РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело Эдуарда Шарапова, подозреваемого в подрыве замаскированного под фонарик самодельного взрывного устройства у местной школы в центре города, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по региону Галина Гагалаева.

В начале апреля сообщалось, что сторож школы в Ростове-на-Дону решил проверить бесхозный пакет, лежащий на улице. Среди вещей в пакете был фонарик, который при включении взорвался. По рабочей версии, под видом фонарика было замаскировано самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел рядом с лицеем № 5 на улице Социалистической. Мужчине оторвало кисть на одной руке и три пальца на другой, он был экстренно госпитализирован. В тот же день в полицию поступил ряд сообщений о подозрительных предметах в разных районах Ростова, бесхозные сумки и пакеты опасности для населения не представляли, рассказали в МВД.

«По ходатайству следователя судом в отношении Шарапова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокуратурой Ростовской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — пояснила Гагалаева.

По версии следствия, Шарапов в январе-феврале 2017 года в гараже по месту своего жительства изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его под ручной фонарик. Это взрывное устройство обвиняемый намеревался использовать в качестве орудия для убийства своего знакомого, с которым у него были личные неприязненные отношения из-за ревности к женщине.

Как отметили в СК, Шарапов заранее знал маршрут своего знакомого к месту работы и утром 6 апреля поместил взрывное устройство под видом включенного ручного фонарика на пути следования потерпевшего. После того, как мужчина поднял оставленный Шараповым фонарик и попытался его выключить, произошел взрыв. Потерпевшему оказали своевременную медицинскую помощь.

В результате минно-взрывной травмы пострадавший получил повреждения мягких тканей лица, травматическую ампутацию правой кисти, две обширные рваные раны передней брюшной стенки, одна из которых проникающая в брюшную полость без повреждений внутренних органов, множественные раны передней поверхности грудной клетки, уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывных устройств»), части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств»), части 3 статьи 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»), добавили в СК.

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 Подозреваемый во взрыве у школы в Ростове-на-Дону пойдет под суд
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