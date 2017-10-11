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15:14 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Обвиняемые в похищении двух женщин осуждены в Ростовской области

Обвиняемые в похищении двух женщин осуждены в Миллеровском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как установлено в суде, Петр и Василий Николаенко обманным путем привезли к себе домой двух женщин, не имевших постоянного места жительства и средств существования, забрали их документы и, угрожая применением насилия, заставили бесплатно вести домашнее хозяйство. Жили потерпевшие в непригодном для этих целей помещении.

Сообщается, что женщины пытались сбежать, но их догнали на миллеровском автовокзале и привезли обратно, где жестоко избили.

Суд признал Петра и Василия Николаенко виновными по п.п. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда) и п.п. «а», «в», «г», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), приговорив их к семи и пяти годам колонии строгого режима соответственно.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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