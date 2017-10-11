В Волгоградской области ищут 20-летнего парня, пропавшего с дачного участка

20-летний Антон Рыбальченко, житель Камышина, безвестно исчез еще год назад. 17 августа 2016 года он находился на участке № 492 дачного общества «Волжские дали». Оттуда молодой человек ушел в неизвестном направлении и не вернулся. Уже после исчезновения его мать обнаружила на даче пропажу велосипеда с рамой.

«У следствия есть основания полагать, что разыскиваемый мог стать жертвой преступления. Его исчезновение носит внезапный характер, намерений покидать место своего жительства он не высказывал, ранее на длительный срок без предупреждения близких родственников место жительства не покидал», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР.

Всех, у кого есть сведения о возможном месте нахождения Антона Рыбальченко или последнем месте его пребывания просят обращаться по телефону 8−960−880−01−57 или 02.