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13:18 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области ищут 20-летнего парня, пропавшего с дачного участка

Следственные органы просят жителей Волгоградской области помочь в розыске пропавшего молодого человека.

20-летний Антон Рыбальченко, житель Камышина, безвестно исчез еще год назад. 17 августа 2016 года он находился на участке № 492 дачного общества «Волжские дали». Оттуда молодой человек ушел в неизвестном направлении и не вернулся. Уже после исчезновения его мать обнаружила на даче пропажу велосипеда с рамой.

«У следствия есть основания полагать, что разыскиваемый мог стать жертвой преступления. Его исчезновение носит внезапный характер, намерений покидать место своего жительства он не высказывал, ранее на длительный срок без предупреждения близких родственников место жительства не покидал», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР.

Всех, у кого есть сведения о возможном месте нахождения Антона Рыбальченко или последнем месте его пребывания просят обращаться по телефону 8−960−880−01−57 или 02.

В день исчезновения молодой человек был одет светлую футболку с коротким рукавом, светло-желтые шорты длиной до колен, был обут в сланцы сине-зеленого цвета. С собой брал наплечную сумку по типу барсетки из темной ткани. Особые приметы: сутулится, носит усы.

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