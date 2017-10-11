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13:40 (мск), источник: Tengrinews

Задержан еще один фигурант по делу о ДТП с казахстанским автобусом в России

Еще один фигурант задержан по делу о ДТП во Владимирской области, где в результате столкновения казахстанского автобуса с поездом погибли 17 человек, сообщает пресс-служба Следственного комитета России, сообщает РИА Новости.

Источник: Tengrinews

«В рамках расследования уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия во Владимирской области задержан организатор перевозки пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

В ночь на 6 октября во Владимирской области России на железнодорожном переезде произошло столкновение казахстанского автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В ДТП погибли 19 человек, в том числе двое детей.

По уточненным данным, граждан Казахстана автобусе было трое — водитель, который погиб, второй водитель и еще один мужчина, который, как предполагается, собирал оплату проезда с находившихся в автобусе пассажиров. В автобусе также ехали 55 пассажиров-граждан Узбекистана.

Сообщается, что казахстанского водителя, выжившего в ДТП, допрашивают следователи.

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