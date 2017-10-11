Задержан еще один фигурант по делу о ДТП с казахстанским автобусом в России
Еще один фигурант задержан по делу о ДТП во Владимирской области, где в результате столкновения казахстанского автобуса с поездом погибли 17 человек, сообщает
Еще один фигурант задержан по делу о ДТП во Владимирской области, где в результате столкновения казахстанского автобуса с поездом погибли 17 человек, сообщает
«В рамках расследования уголовного дела по факту
В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.
В ночь на 6 октября во Владимирской области России на железнодорожном переезде произошло столкновение казахстанского автобуса и поезда сообщением
По уточненным данным, граждан Казахстана автобусе было трое — водитель, который погиб, второй водитель и еще один мужчина, который, как предполагается, собирал оплату проезда с находившихся в автобусе пассажиров. В автобусе также ехали 55
Сообщается, что казахстанского водителя, выжившего в ДТП, допрашивают следователи.