Задержан еще один фигурант по делу о ДТП с казахстанским автобусом в России

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«В рамках расследования уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия во Владимирской области задержан организатор перевозки пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

В ночь на 6 октября во Владимирской области России на железнодорожном переезде произошло столкновение казахстанского автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В ДТП погибли 19 человек, в том числе двое детей.

По уточненным данным, граждан Казахстана автобусе было трое — водитель, который погиб, второй водитель и еще один мужчина, который, как предполагается, собирал оплату проезда с находившихся в автобусе пассажиров. В автобусе также ехали 55 пассажиров-граждан Узбекистана.