В Самарской области на трассе М5 трактор столкнулся с автобусом
Авария произошла сегодня, 11 октября, около полудня. По предварительным данным пострадали пятеро.
Авария произошла сегодня, 11 октября, около полудня. По предварительным данным пострадали пятеро.
На трассе М5 столкнулись автобус «Посёлок Красный — Сызрань» с пассажирами и трактор. От удара трактор свалился набок.
Как пишет Samru.ru со ссылкой на источник в Центре медицины катастроф, по предварительной информации, в приемном покое одного из лечебных учреждений находятся пять человек, решается вопрос о том, нужно ли