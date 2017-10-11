В Самарской области на трассе М5 трактор столкнулся с автобусом

Как пишет Samru.ru со ссылкой на источник в Центре медицины катастроф, по предварительной информации, в приемном покое одного из лечебных учреждений находятся пять человек, решается вопрос о том, нужно ли кого-то из них госпитализировать. Обстоятельства аварии уточняются.