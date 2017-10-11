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13:16 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области на трассе М5 трактор столкнулся с автобусом

Авария произошла сегодня, 11 октября, около полудня. По предварительным данным пострадали пятеро.

Источник: РИА "Новости"

На трассе М5 столкнулись автобус «Посёлок Красный — Сызрань» с пассажирами и трактор. От удара трактор свалился набок.

Как пишет Samru.ru со ссылкой на источник в Центре медицины катастроф, по предварительной информации, в приемном покое одного из лечебных учреждений находятся пять человек, решается вопрос о том, нужно ли кого-то из них госпитализировать. Обстоятельства аварии уточняются.

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