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13:09 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Греции удовлетворил запрос России об экстрадиции Винника

САЛОНИКИ, 11 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Совет судей в Салониках в среду поддержал запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции гражданина РФ Александра Винника, арестованного в Греции по просьбе США в связи с обвинениями в отмывании 4 миллиардов долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

В России Винника обвиняют в мошенничестве на 667 тысяч рублей. Винник не возражал против экстрадиции в Россию. Отвечая на вопросы, он сказал, что хочет выдачи без задержки.

На вопрос, как он может прокомментировать обвинения в РФ, он ответил: «Не могу. В этом разберётся суд в России».

На вопрос, почему он не хочет выдачи в США, Винник ответил: «Ко мне никакого отношения не имеет. Я гражданин России, и пусть разбирается суд в России». Прокурор предложил удовлетворить просьбу России.

Однако выслать Винника в Россию не смогут, поскольку идет параллельно судебная процедура по запросу США. Теперь дело Винника передаётся в Верховный суд Греции Ареопаг.

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Дело рассматривалось другим составом совета судей по сравнению с тем, который 4 октября счел приемлемой просьбу США о выдаче Винника, и решение которого адвокаты уже обжаловали в Ареопаг.

Окончательную точку в деле поставит министр юстиции. Причем безразлично, каково будет решение Верховного суда — выдать Винника в Россию или в США. В соответствии с греческим законодательством, министр юстиции самостоятельно принимает решения по экстрадиции, вне зависимости от судебного решения.

По словам адвокатов, при рассмотрении дел по экстрадиции суд не решает, виноват обвиняемый или нет. Суд решает, достаточно ли доказательств, чтобы выслать его или не выслать, и иногда суду достаточно вероятности того, что обвиняемый может быть причастен к преступлению, в котором его обвиняют, чтобы одобрить запрос на экстрадицию.

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