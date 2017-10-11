Жительницу чебаркульского села, рожавшую дома, подозревают в убийстве ребенка

СК возбудил уголовное дело в отношении роженицы из Чебаркульского района (Челябинская область) — ребенок скончался, появившись на свет дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Следствием установлено, что 10 октября днем на территории частного дома в селе Медведево обнаружено тело новорожденной девочки. Мать ребенка пояснила, что 7 октября у нее произошли домашние роды, так как у медиков она не наблюдалась.