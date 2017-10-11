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13:29 (мск), источник: dostup1.ru

Жительницу чебаркульского села, рожавшую дома, подозревают в убийстве ребенка

Расследование дела продолжается.

СК возбудил уголовное дело в отношении роженицы из Чебаркульского района (Челябинская область) — ребенок скончался, появившись на свет дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Следствием установлено, что 10 октября днем на территории частного дома в селе Медведево обнаружено тело новорожденной девочки. Мать ребенка пояснила, что 7 октября у нее произошли домашние роды, так как у медиков она не наблюдалась.

Следственными органами в отношении женщины возбуждено дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование продолжается.

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