Жительницу чебаркульского села, рожавшую дома, подозревают в убийстве ребенка
Расследование дела продолжается.
Расследование дела продолжается.
СК возбудил уголовное дело в отношении роженицы из Чебаркульского района (Челябинская область) — ребенок скончался, появившись на свет дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Следствием установлено, что 10 октября днем на территории частного дома в селе Медведево обнаружено тело новорожденной девочки. Мать ребенка пояснила, что 7 октября у нее произошли домашние роды, так как у медиков она не наблюдалась.
Следственными органами в отношении женщины возбуждено дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование продолжается.